Francia, il presidente Sergio Mattarella in visita a Notre Dame

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trova in visita in Francia per le celebraziooni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita alla cattedrale devastata dall'incendio del 15 aprile scorso. "Sono qui per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia", ha detto il Capo dello Stato.