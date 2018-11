Francia, il 18 novembre Macron a Berlino per parlare al Bundestag

Il presidente francese Emmanuel Macron domenica 18 novembre andrà a Berlino per pronunciare un discorso "centrato sull'alleanza franco-tedesca" davanti al Bundestag e incontrare il cancelliere Angela Merkel. Questa visita rientra nelle celebrazioni per il "Volkstrauertag", la giornata della memoria nazionale in Germania, dedicata alla riconciliazione, la comprensione e la pace, ma anche un giorno dedicato a onorare le vittime della guerra.