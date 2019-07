cure interrotte per il tetraplegico in stato vegetativo 8 luglio 2019 13:49 Francia, i genitori di Vincent Lambert si arrendono: "La morte ormai è ineluttabile" I famigliari del tetraplegico, che da anni cercano di tenere in vita contro il parere dei medici e le sentenze dei tribunali, hanno sporto denuncia per "assassinio premeditato". Manifestazione a Parigi

"La morte di Vincent è ormai ineluttabile" e "se non l'accettiamo, non possiamo fare altro che rassegnarci". I genitori di Vincent Lambert, tetraplegico francese, in stato vegetativo dal 2008, che cercano di tenere in vita contro il parere dei medici e le sentenze dei tribunali, esprimono la loro rassegnazione. "Stavolta è finita - riferiscono Viviane e Pierre Lambert all'agenzia Afp. - I nostri avvocati hanno moltiplicato ancora negli ultimi giorni i ricorsi e preso le ultime iniziative per far rispettare la sospensiva davanti all'Onu di cui beneficiava Vincent. Invano". Radio Rtl riferisce però di una denuncia per "assassinio premeditato" contro il medico che ha sospeso le cure al 42enne. Manifestazione in programma a Parigi.

Alle parole dei genitori si aggiungono le posizioni di una sorella di Vincent, Anne, e del fratellastro David Philippon.



Il medico dell'uomo, ricoverato in stato vegetativo in un ospedale di Reims dopo un incidente d'auto nel 2008, il dottor Vincent Sanchez, capo del reparto per le cure palliative, ha avviato martedì una nuova sospensione delle cure, effettiva da mercoledì sera. La scelta è stata resa pubblica dalla sentenza del 28 giugno della Corte di Cassazione francese.



Il protocollo medico prevede l'arresto dell'idratazione e della nutrizione per sonda del paziente e una "sedazione profonda e continua".