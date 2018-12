Francia, gilet giallo travolto e ucciso da un camionista | Il governo: "Sabato non scendete in piazza"

Il governo francese ha quindi lanciato un appello invitando i manifestanti a non tornare in piazza per una quinta volta sabato 15 dicembre. L'esecutivo, ha detto il portavoce Benjamin Griveaux ai microfoni di CNews, non ha deciso, "per ora", di vietare le manifestazioni delle casacche gialle che si terranno sabato nella capitale e altrove. E tuttavia, ha aggiunto a due giorni dall'attentato di Strasburgo, "ciò che vi chiediamo, in responsabilità, è essere ragionevoli sabato e non andare a manifestare".