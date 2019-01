Francia, "gilet gialli": previsti oggi nuovi cortei di protesta

Raduni di "gilet gialli" sono previsti oggi in tutta la Francia per il decimo sabato consecutivo, mentre il governo punta sul lancio di un "dibattito nazionale" per fermare questa protesta sociale senza precedenti. Sabato scorso, più di 80mila persone avevano manifestato nel Paese, una mobilitazione in crescita in rapporto alle 50mila della precedente settimana, ma ben inferiore alle centinaia di migliaia radunate a novembre o dicembre.