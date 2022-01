Francia, fermati otto molestatori No vax di origine italiana

Ansa

La polizia francese ha fermato in diverse regioni del Paese due uomini e sei donne, appartenenti a un gruppo organizzato di molestatori online di un movimento No vax che sarebbe "di origine italiana". Il gruppo, denominato "ViVi" o "V-V", è sospettato di aver molestato su internet in modo coordinato, durante il 2021, tre persone fra le quali due politici. Gli otto saranno processati a breve.