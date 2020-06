Francia, ex primo ministro Fillon condannato a cinque anni di carcere

Il tribunale di Parigi ha condannato l'ex primo ministro Francois Fillon per appropriazione indebita di fondi pubblici. L'ex premier, che nel 2017 rinunciò alla corsa all'Eliseo per le accuse di aver stipendiato la moglie come assistente, è stato condannato a 5 anni di carcere, 3 con la condizionale. La moglie Penelope, accusata di aver percepito un salario "sproporzionato' al suo lavoro, è stata condannata a 3 anni con la condizionale.