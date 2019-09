Francia, enorme incendio in un impianto chimico a Rouen

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nell' impianto chimico di Rouen , in Francia . E' stato catalogato in base alla Direttiva europea Seveso, quindi ad alto rischio . Secondo quanto scrivono i media locali un'enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime si sprigionano dai capannoni da cui provengono numerose esplosioni . Sul posto 130 vigili del fuoco per contrastare le violente fiamme che non accennano a diminuire.

E' stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno all'impianto e le scuole di ogni grado nell zona nord di Rouen resteranno chiuse in via precauzionale.



Lo stabilimento Lubrizol si trova a Rouen dal 1954 e produce additivi per lubrificanti. Non è la prima volta che il sito industriale fa notizia: nel gennaio del 2013 il cattivo odore sprigionato dall'impianto è diventato un caso di "crisi sanitaria" a livello nazionale. La fuga di un gas, il metantiolo incolore caratterizzato dall'odore fetido, simile al cavolo marcio, ha portato conseguenze fino all'Ile-de-France e anche in Inghilterra.