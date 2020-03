Francia, elezioni dei sindaci: astensione record, fra 53 e 56% 

Prime stime delle elezioni dei sindaci in Francia con un tasso di astensione record, che dai diversi istituti di sondaggio vengono compresi fra il 53 e il 56%. Fra le prime città sulle quali giungono gli exit poll ci sono Perpignan, feudo dell'estrema destra, dove con il 36,5% è in testa Louis Aliot, ex compagno di Marine Le Pen (Rassemblement National), e Le Havre, dove è in testa con il 43% il primo ministro Edouard Philippe.