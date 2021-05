Francia, dj italiano ucciso con una coltellata: la compagna in custodia per "violenza volontaria"

Facebook

Davide Masitti, un dj italiano 49enne originario di Modena, è morto martedì scorso in Francia, ucciso da una coltellata al fianco. Il delitto si è consumato nel piccolo paese di Saint Michel de Castelnau. A colpire il dj, noto a livello internazionale come "Da Frikkyo", sarebbe stata la compagna Anna, 38enne triestina, ora in custodia per "violenza volontaria". La donna però respinge ogni accusa spiegando che Masitti si è ferito da solo.