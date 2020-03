Francia, deraglia treno: almeno 20 feriti, uno in gravi condizioni

Incidente per un treno ad alta velocità deragliato lunga la tratta Strasburgo-Parigi. Almeno una ventina di persone è rimasta ferita, di cui una in condizioni gravi. Il ferito in condizioni gravi sarebbe il conducente del Tgv. "Per lunghi secondi il treno ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato", ha detto un testimone citato dalla rete all news BFM-TV.