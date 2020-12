Francia, dall'Authority multe da 100 e 35 mln a Google e Amazon

agenzia

L'Authority di Internet in Francia ha annunciato di aver condannato Google e Amazon a pagare multe rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro. La sanzione è stata comminata per il mancato rispetto della legislazione sui cookies. In particolare Google.Francia e Amazon Francia avrebbero lasciato "traccianti pubblicitari" sul computer degli utenti "senza avere ottenuto in precedenza il loro accordo".