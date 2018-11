Francia, continua la protesta dei "gilet gialli"

Si affievolisce ma non si ferma la protesta dei gilet gialli in Francia. Secondo fonti di polizia, sono circa 10mila i manifestanti mobilitatisi lunedì in tutto il Paese, con sit-in e blocchi del traffico, contro l'innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron e in difesa del potere d'acquisto. Sabato erano state oltre 100mila le persone scese in strada tra Parigi e provincia.