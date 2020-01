Francia, confermato il terzo caso di coronavirus

Terzo caso di coronavirus confermato in Francia. Lo ha reso noto il ministero della salute. Nel tardo pomeriggio la ministra Agnes Buzyn, aveva annunciato in tv gli altri due casi, i primi in Europa, uno a Bordeaux e uno a Parigi. In una nota il ministero ha fatto sapere che si tratta di un parente stretto di uno degli altri due casi segnalati. I tre pazienti erano stati in Cina e si trovano ora in ospedale a Bordeaux e Parigi, in isolamento.