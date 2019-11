Francia, chirurgo accusato di pedofilia: 250 potenziali vittime

Sono 250 le "potenziali vittime di fatti non prescritti di pedofilia che sono state identificate durante l'inchiesta" che prende di mira Joel Le Scouarnec, chirurgo francese oggi in pensione, Lo ha reso noto il procuratore della Repubblica di La Rochelle, Laurent Zuchowicz. L'ex medico, 68 anni, ha prestato servizio in diverse città francesi dal 1989 al 2017. Dal maggio 2017 si trova in carcere in attesa del processo programmato per marzo.