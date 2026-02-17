Francia, 70enne si barrica in un palazzo a Chateauroux: spari con la polizia

A Chateauroux, nel centro della Francia, un 70enne si è barricato in un palazzo da dove ha sparato a degli agenti di polizia, che hanno risposto aprendo il fuoco, dopo aver lanciato delle bombe a mano. Lo riferiscono i media locali, spiegando che al momento non ci sono feriti. Sul posto sono accorsi gli agenti del Raid, le teste di cuoio francesi. La prefettura dell'Indre ha fatto sapere che i fatti si stanno svolgendo "nel settore di Beaulieu", invitando i cittadini a evitare la zona, dove sono state sentite diverse esplosioni.