Francia, 70enne si barrica in un palazzo a Chateauroux: spari con la polizia
L'uomo avrebbe lanciato dalla finestra anche tre bombe a mano, una delle quali è esplosa. Intervento delle teste di cuoio
© Afp
A Chateauroux, nel centro della Francia, un 70enne si è barricato in un palazzo da dove ha sparato a degli agenti di polizia, che hanno risposto aprendo il fuoco, dopo aver lanciato delle bombe a mano. Lo riferiscono i media locali, spiegando che al momento non ci sono feriti. Sul posto sono accorsi gli agenti del Raid, le teste di cuoio francesi. La prefettura dell'Indre ha fatto sapere che i fatti si stanno svolgendo "nel settore di Beaulieu", invitando i cittadini a evitare la zona, dove sono state sentite diverse esplosioni.
Le prime ricostruzioni della vicenda
Come ha reso noto il procuratore della città di Chateauroux, David Marcat, nella zona della sparatoria sono state udite diverse detonazioni. Secondo il procuratore, al momento non si registrano feriti. La polizia ha fatto sapere che l'uomo è un settantenne che ha lanciato dalla finestra 3 bombe a mano, una delle quali è esplosa.