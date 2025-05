In Francia sei giovani di età compresa tra 17 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver preso parte a due sparatorie avvenute il 5 e l'11 gennaio nel quartiere Villejean di Rennes, una zona nota per le tensioni legate al traffico di droga. Gli inquirenti sospettano che le sparatorie siano parte di una faida tra bande rivali per il controllo dello spaccio.