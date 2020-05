Francia, centinaia di "gilet gialli" in piazza sfidando i divieti

Finito il lockdown, in Francia sono tornati i "gilet gialli": alcune centinaia di persone hanno sfidato il divieto di assembramento riunendosi in diverse città del Paese, da Montpellier a Nantes, da Bordeaux a Tolosa a Lione. La polizia ha elevato numerose contravvenzioni, ma solo a Montpellier, dove in piazza sono scese 350 persone, ci sono stati momenti di tensione e una donna è rimasta ferita nel parapiglia con la polizia.