Francia, catturato dopo otto anni il "mostro di Nantes"

E' finita dopo otto anni di fuga la caccia a Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il "mostro di Nantes", accusato di aver ucciso la moglie 48enne e i quattro figli di 21, 18, 16 e 13 anni nel 2011, di averli fatti a pezzi e sepolti in giardino. L'uomo è stato arrestato all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle. Dupont viaggiava sotto falsa identità.