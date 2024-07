Francia, Carla Bruni indagata e sotto controllo giudiziario

Stando a quanto appurato dai giudici, per minimizzare le responsabilità dell'ex presidente nella vicenda del finanziamento libico, vicenda per la quale Sarcozy comparirà in tribunale dal gennaio 2025, era stata messa in piedi una vera e propria operazione con tanto di nome in codice, "Sauver Sarko". Primo passo era ottenere da Ziad Takieddine, principale accusatore, una ritrattazione delle accuse. Cosa che avvenne prima sui media, con un'intervista a Paris Match e una dichiarazione a BFM TV, poi presso un notaio incaricato di recapitare un documento ufficiale alla giustizia francese. Ziad Takieddine doveva essere pagato lautamente per ritrattare le accuse, si è parlato di 600milaeuro.