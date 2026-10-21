Francia, caccia militare precipita vicino a Nancy: almeno un morto, disperso il secondo pilota

Un aereo da combattimento francese è precipitato vicino a Nancy, in Francia: c'è almeno un morto. La notizia arriva dall'aeronautica militare francese. Secondo quando riporta la testata pubblica Ici Lorraine l'aereo militare sarebbe precipitato nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre e un corpo sarebbe già stato ritrovato. Il secondo pilota risulta ancora disperso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30 di martedì.