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Francia, caccia militare precipita vicino a Nancy: almeno un morto, disperso il secondo pilota

Testimoni raccontano di una forte esplosione e di una palla di fuoco

21 Ott 2026 - 07:50
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© Afp

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Un aereo da combattimento francese è precipitato vicino a Nancy, in Francia: c'è almeno un morto. La notizia arriva dall'aeronautica militare francese. Secondo quando riporta la testata pubblica Ici Lorraine l'aereo militare sarebbe precipitato nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre e un corpo sarebbe già stato ritrovato. Il secondo pilota risulta ancora disperso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30 di martedì.

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