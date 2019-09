Francia, caccia belga precipita su area residenziale: nessun ferito

Un F-16 belga è precipitato nei pressi di un'area residenziale a Pluvigner, in Bretagna, ovest Francia. Uno dei due piloti è finito sui cavi dell'alta tensione e i soccorritori sono al lavoro per metterlo in salvo. Illeso l'altro pilota. L'area è stata evacuata e non si segnalano feriti tra la popolazione.