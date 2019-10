Francia blocca negoziati Ue con Albania e Macedonia

Il veto della Francia blocca l'avvio dei negoziati d'adesione all'Ue con l'Albania e la Macedonia del Nord, mettendo in dubbio l'intero processo di allargamento europeo. Il vertice Ue non sarà quindi in grado di dare il via libera per i due Paesi balcanici nonostante una grande maggioranza dei partner europei sia a favore della raccomandazione formulata dalla Commissione.