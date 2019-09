Francia, auto si lancia contro una moschea: arrestato un uomo

Un uomo si lanciato con la sua auto contro la Grande Moschea di Colmar, nel sud della Francia. Secondo i media non ci sarebbe alcun ferito, tranne l'uomo che è stato medicato e immediatamente interrogato dalla polizia. La procura non ha voluto fornire dettagli sulle ragioni del gesto ma l'uomo non è noto alle forze di polizia polizia, e, dai primi accertamenti, si pensa che si possa trattare di uno squilibrato.