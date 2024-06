In Francia, a La Rochelle, un'auto ha investito un gruppo di dodici bambini in bicicletta. Sei di loro sono rimasti gravemente feriti. I bimbi, accompagnati da adulti, si trovavano in gita. Lo riferisce l'emittente France Bleue. Secondo quanto risulta a Bfmtv, sono sei i bambini colpiti dall'auto: uno, rimasto ferito molto gravemente, è stato trasportato in elicottero a Poitiers; altri due sono in condizioni di assoluta emergenza e uno di loro è stato trasferito in ambulanza, sempre a Poitiers. Altri tre bambini si trovano in condizioni reputate di relativa emergenza.