Francia, arrestato alto dirigente Senato:"Spia della Corea del Nord"

Un alto funzionario del Senato francese è stato arrestato perché sospettato di spionaggio in favore della Corea del Nord. Lo ha reso noto una fonte vicina all'inchiesta. L'uomo è stato fermato domenica sera nell'ambito di un'inchiesta aperta a marzo dalla procura di Parigi per "raccolta e consegna a una potenza straniera di informazioni potenzialmente in grado di recare danno agli interessi fondamentali della nazione".