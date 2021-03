Francia, appello per consentire il voto a comunali anche ai 16enni

istockphoto

Un centinaio di rappresentanti politici francesi hanno lanciato un appello per consentire il voto ai 16enni alle elezioni comunali. "Aprire al voto a 16 anni per le elezioni municipali sarebbe il primo modo di far evolvere le nostre città", scrivono i firmatari. A 16 anni, "i giovani francesi possono lavorare, pagare le tasse, iscriversi alla previdenza sociale, emanciparsi dalla famiglia o ancora creare un'associazione".