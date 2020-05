Francia, appello dei sindaci per rinviare l'apertura delle scuole

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, e 300 colleghi dell'Ile-de-France, la regione della capitale francese, hanno chiesto ufficialmente allo Stato di rinviare la riapertura delle scuole, prevista in modo graduale dall'11 maggio. In una lettera al presidente Emmanuel Macron, pubblicata da La Tribune, i sindaci esprimono la loro preoccupazione e parlano di un calendario "impossibile da rispettare e non realistico".