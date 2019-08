Francia, alpinista italiana scivola e muore sul Monte Bianco

Un'alpinista italiana è morta in Alta Savoia in seguita a una caduta sul massiccio del Monte Bianco. La donna stava effettuando un passaggio sull'Aiguille de Marbrées, a 3.500 metri d'altitudine, in cordata con un altro alpinista italiano. "La cordata è precipitata per circa 150 metri", ha spiegato la gendarmeria di Chamonix. L'uomo è stato ritrovato e portato in ospedale a Ginevra in condizioni critiche.