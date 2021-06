Francia, alle regionali Repubblicani in testa: Le Pen non sfonda

-afp

Il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, è in forte crescita ma non sfonda alle elezioni regionali francesi. Secondo i primi exit poll, la destra dei Républicains è in vantaggio nel Paese. Sui risultati pesa però l'astensione: secondo le stime degli istituti elettorali sarebbe tra il 66,5% e il 68,6%, in netto aumento sulla precedente tornata del 2015. Un dato "preoccupante", ha detto il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin.