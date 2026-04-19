Zohran Mamdani incontra, per la prima volta, Obama: letture e canti con bambini dell'asilo nel Bronx

Hanno letto e cantato con bambini dell'asilo del Bronx, a New York. Zohran Mamdani e Barack Obama si sono incontrati per la prima volta e, dopo un meeting privato, hanno trascorso qualche ora insieme a un gruppo di bimbi. L'incontro è stato l'occasione per instaurare un rapporto personale e, come specificato dal primo cittadino della Grande Mela su X: "Abbiamo parlato della nostra visione per New York". Mentre l'ex presidente Usa, oltre a ringraziare Mamdani per l'incontro, ha scherzato sulla filastrocca Wheels on the bus che i due hanno cantato con i bambini del Play Pre-K Center del Bronx. Obama è in questi giorni impegnato in prima persona in vista del voto in Virginia per la nuova mappa elettorale che ridisegna i distretti elettorali.