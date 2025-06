Zelensky alla Nato cambia look: meno militare e più civile

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto un look meno da comandante in capo per il vertice della Nato. Via mimetica e felpa, avanti completo blu scuro coordinato in stile marina. Certo, non si tratta di abiti pienamente civili ma lo stile è senz'altro più elegante, soprattutto la camicia in stile coreano sfoggiata sotto la giacca. Zelensky questa sera è atteso al Palace Huis ten Bosch per la cena offerta dai reali d'Olanda. (ANSA).