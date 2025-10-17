Logo Tgcom24
Speciale Guerra Ucraina
nuovo incontro alla casa bianca

Zelensky a Trump: "Col tuo aiuto possiamo fermare la guerra "

Il presidente ucraino si è congratulato con quello americano per il successo con la pace in Medioriente

17 Ott 2025 - 20:43
