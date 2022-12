02 dicembre 2022 11:46

Washington, Biden e Macron ribadiscono la loro amicizia in un ristorante... italiano

Stati Uniti e Francia si incontrano a tavola... sì, alla tavola di un ristorante italiano. E' stata una cena informale tra "amici", per ribadire la vicinanza tra le due sponde dell'Atlantico, quella offerta dal presidente americano Joe Biden al collega francese Emmanuel Macron, in visita di Stato di tre giorni a Washington con la première dame Brigitte. Spaghetti prodotti da un pastificio marchigiano, italianissimo caviale, selezione di formaggi lombardi, veneti e piemontesi. E cin cin sempre italiani, prima dei brindisi ufficiali, l'indomani, con vini americani, alla Casa Bianca. E' stato, infatti, al Fiola Mare, lussuoso ristorante italiano nell'elegante quartiere di Georgetown della capitale Usa, locale dove Biden è un habitué, che il presidente americano, come si legge sulle pagine social ufficiali, ha dato "il benvenuto ad alcuni amici venuti in città", prima della cena di gala alla Casa Bianca in onore dei Macron che li avrebbe attesi la sera dopo con un menù, costato ben sei mesi di pianificazione e firmato dallo chef Cris Comerford, a base di aragosta del Maine, formaggi artigianali dell'Oregon e dessert all'arancia. La foto-ricordo, scattata, invece, all'interno del ristorante italiano sulle sponde del Potomac, mostra le due coppie presidenziali sorridenti a tavola, in un ambiente in stile marinaresco: i due presidenti - da un lato del tavolo - sono intenti a consumare il gelato, a fine pasto. Un po' d'Italia, dunque, nel piatto della rinnovata partnership Usa-Francia. E chissà se quella cena Made in Italy a Washington sia servita anche a raffreddare le tensioni tra Parigi e Roma sul fronte migranti?