Vie Crucis nel mondo: dalla cerimonia sulle strade di Parigi alla processione in barca in Nicaragua, fino alla Colombia

In tono minore e spesso con le mascherine, nel giorno del Venerdì Santo tanti hanno comunque celebrato la Passione di Cristo. A Parigi l'arcivescovo Michel Aupetit porta la croce partendo dalla Basilica del Sacro Cuore. In Nicaragua la processione è sulle acque del Lago Cocibolca, a Granada. E a Bogotà, in Colombia, a portare la croce è l'arcivescovo della città monsignor Luis Josè Rueda.