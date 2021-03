Usa, via libera dalla Fda: partono subito i vaccini Johnson&Johnson

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sono bastate poche ore dal via libera dell'Fda per far partire le prime scatole cariche dei vaccini anti covid Johnson&Johnson. I camion della McKesson, società specializzata nella spedizione di medicinali, partono da Shepherdsville, nel Kentucky.



