fermato un sospettato

Washington, spari a vicino alla Casa Bianca

Un sospetto è stato fermato a seguito della sparatoria avvenuta a Washington, vicino alla Casa Bianca, in cui sono state colpite diverse persone tra cui due membri della Guardia Nazionale

26 Nov 2025 - 21:42
