Usa, al via la vendita della moneta da un dollaro con l'effigie di Donald Trump

Tra le monete distribuite nelle confezioni e nei rotoli ve ne saranno 250mila coniate il 4 luglio e contrassegnate da un simbolo commemorativo con la dicitura "July 4", secondo quanto annunciato dal dipartimento del Tesoro. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre proposto una banconota da 250 dollari e una moneta commemorativa in oro a 24 carati. L'ultimo presidente in carica a comparire su una moneta statunitense fu Calvin Coolidge, raffigurato insieme a George Washington su una moneta da mezzo dollaro emessa nel 1926 per il 150esimo anniversario del Paese.