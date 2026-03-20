Usa, approvata moneta d'oro con l'effigie di Donald Trump

Una commissione consultiva nominata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato il design di una moneta commemorativa in oro con l'immagine dello stesso Trump, in vista del 250mo anniversario della fondazione del Paese. La moneta, priva di valore nominale, presenta su un lato il presidente raffigurato dietro una scrivania e sull'altro un'aquila con le ali spiegate. Il prezzo di vendita non è stato reso noto, ma prodotti simili possono superare i mille dollari.