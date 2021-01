Usa, il leggio della Pelosi rubato durante l'assalto è tornato in Campidoglio

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il leggio della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, dopo essere stato rubato durante la violenta incursione del 6 gennaio nel Congresso degli Stati Uniti, è riapparso a Capitol Hill . La foto di uno dei rivoltosi che agitava la mano tutto sorridente, indossava un berretto Trump e il leggio sotto il braccio, aveva fatto il giro del mondo. Identificato rapidamente come Adam Johnson, residente in Florida, l'uomo è stato accusato di violazione di domicilio illegale, condotta violenta in Campidoglio e furto. Il leggio è stato ultizzato durante una cerimonia alla Camera dei Rappresentanti mercoledì sera.