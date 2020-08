Usa, i tatuaggi più bizzarri dedicati al coronavirus

Gli americani sono appassionati di tatuaggi: circa il 30% dei cittadini Usa ha infatti deciso di farsi disegnare la pelle. La tendenza è stata rispettata anche durante la pandemia di coronavirus. Molte persone hanno infatti voluto imprimere questo delicato momento sul proprio corpo per ricordarlo per sempre: si va dal bacio tra fidanzati in mascherina a chi ha deciso di ringraziare, a modo suo, medici e infermieri per il lavoro svolto. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News