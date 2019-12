Usa, ecco la coppia più longeva del mondo: Charlotte e John sposati da 80 anni

Si sono sposati ben 80 anni fa, il 22 dicembre del 1939, e sono ancora insieme, pronti a festeggiare le "nozze di quercia" nella casa di riposo di Austin (Texas) dove vivono ormai da tempo. E' il nuovo traguardo raggiunto da Charlotte Curtis e John Henderson. Lei 105 anni, lui 106, formano la coppia vivente più longeva del mondo, recentemente inserita a pieno titolo nel Guinnes dei primati. I due, In un'intervista al Washington Post, hanno provato a svelare il segreto per un rapporto così duraturo: "Per qualcuno è il fatto che non abbiamo avuto figli. C’è chi dice che è per questo motivo che siamo diventati vecchi assieme", scherzano. Il loro lunghissimo matrimonio non è tuttavia il più longevo al mondo: il primato appartiene ancora a Zelmyra e Herbert Fisher, che si sposarono nemmeno ventenni e rimasero insieme per 86 anni e 290 giorni prima della morte di Herbert nel 2011.