Usa, baby-boom all ospedale di Portland: nove infermiere incinte tutte insieme

Baby-boom al Maine Medical Center, l'ospedale di Portland, dove nove infermiere sono rimaste incinte e partoriranno i loro bambini nell'arco di quattro mesi tra la primavera e l'estate. Ecco le future mamme, sorridenti e felici, che posano nella foto ricordo, tutte in divisa. La storia è diventata virale sui social dopo che una delle infermiere incinte, Brittney Verville, ha postato su Facebook un'immagine che ritrae otto di loro in fila con in mano un cartello con le date previste per la nascita.