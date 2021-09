03 settembre 2021 15:47

Uragano Ida, sale il numero delle vittime

Oltre alle vittime nel New Jersey, salite a 23, si contano morti anche in Connecticut, Maryland, New York, Pennsylvania e Virginia. Molti cittadini sono stati sorpresi mentre si trovavano in auto e sono rimasti bloccati e sommersi dall'acqua. Una famiglia nel Queens non è riuscita ad uscire dal seminterrato dove viveva, mentre alcuni edifici sono crollati parzialmente.