01 marzo 2022 11:49

Un missile in pieno centro a Kharkiv per uccidere il governatore: i soccorsi all'interno del palazzo distrutto

"Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà". Queste le parole usate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio dopo la devastante operazione militare che ha portato la Russia a sparare in pieno giorno un missile contro la sede dell'amministrazione regionale a Kharkiv. Al momento dell'impatto erano in transito diverse auto civili. L'attacco è stato un tentativo di uccidere il governatore di Kharkiv e il suo team, sostiene Kiev, i quali guidano la difesa della città, la seconda più grande dell'Ucraina.