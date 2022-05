29 maggio 2022 15:36

Ucraina, Zelensky lascia Kiev e visita il fronte a Kharkiv

Il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, si è recato nella regione di Kharkiv per visitare le postazioni delle truppe. Secondo le autorità locali, 2.229 abitazioni sono state distrutte e il 31% della regione è occupato. "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori - ha scritto su Telegram postando foto dell'incontro -, ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio".