28 febbraio 2022 17:33

Ucraina, Zelensky firma la richiesta di adesione all'Ue | Borrell: "Richiede anni"

Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all'Unione Europea. Ne ha dato notizia lui stesso su Instagram, dove ha pubblicato le foto. Andrii Sybiha, capo dell'ufficio del presidente ucraino, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook ufficiale che i documenti "stanno arrivando a Bruxelles". Nelle fotografie diffuse a proposito della firma, a fianco di Zelensky si vedono il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk. "Ci stiamo rivolgendo all'Ue in merito a una adesione immediata dell'Ucraina attraverso una nuova procedura speciale - aveva detto poche ore prima Zelensky in un video - Il nostro obiettivo è stare insieme a tutti gli europei e, soprattutto, essere alla pari. Sono sicuro che è giusto. Sono sicuro che è possibile". Ma Bruxelles aveva frenato. L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea "è qualcosa che richiederà molti anni. Oggi questo non è all'ordine del giorno, credetemi. Dobbiamo lavorare su cose più pratiche e fornire una risposta non per i prossimi anni, ma per le prossime ore", aveva dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell.