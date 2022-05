12 maggio 2022 07:17

Ucraina, resta vedova tre giorni dopo aver sposato un commilitone nell'acciaieria Azovstal

Sposa, moglie e vedova in tre giorni. È la storia di Valery Karpylenko, membro della Guardia nazionale ucraina. Il 5 maggio, la donna ha sposato il commilitone e compagno Andriy nell'acciaieria Azovstal, ma l'8 lui è morto. "Sarai il mio amore per tutta l'eternità. Ho il tuo cognome, la tua famiglia amorevole e i ricordi di un tempo felice insieme", ha scritto in un post Karpylenko, per poi promettere al defunto marito che uscirà dall'assedio e vivrà per entrambi. Lo riporta la Guardia nazionale ucraina.