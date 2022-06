16 giugno 2022 08:59

Ucraina, le ferrovie creano le "città di ferro": treni speciali per dare una casa agli sfollati

Le ferrovie di Stato dell'Ucraina, oltre a garantire i rifornimenti e le comunicazioni in tutto il Paese durante questa lunga guerra con la Russia, si sono presi in carico anche il destino degli sfollati. Hanno creato quelle che loro stessi definiscono le "città di ferro". Sono speciali convogli destinati ad ospitare decine di famiglie in fuga dalle zone dove i combattimenti mettono a rischio le vite dei civili. In queste immagini si vede il treno che ospita 25 famiglie provenienti da Irpin.