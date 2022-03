19 marzo 2022 15:08

Ucraina, il quadro del giornalista Mediaset Remo Croci per inneggiare alla pace

Il giornalista Mediaset Remo Croci ha realizzato un quadro per inneggiare alla pace in Ucraina. "Dopo aver incontrato molto profughi in fuga dalla guerra e registrato, nei servizi dei Tg Mediaset, terribili testimonianze sugli orrori di ciò che hanno visto e subito, ho 'disegnato' la Guerra - spiega Croci -. Il messaggio di questa tela è molto diretto: un disperato grido di cessare il fuoco! Ho invocato oltre al NO WAR anche la richiesta di Pace nella cornice che offre la speranza di Libertà del popolo Ucraino".